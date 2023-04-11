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Сегодня, 22:04

Рауль Рианчо назвал отставку Бердыева из «Сочи» несправедливой

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал отставку Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Увольнять тренера спустя всего пять проведенных матчей — это несправедливо. Думаю, руководство клуба проявило нетерпеливость. Они слишком рано сделали выводы. Бердыев — великий тренер, опытнейший специалист мирового уровня. Он сможет работать в любом чемпионате, если захочет. Уверен, если бы у Бердыева было больше времени в «Сочи», он бы добился отличных результатов. Бердыев мог помочь команде выйти на вершину чемпионата России», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

10 апреля стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов.

Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в 5 матчах одержал 2 победы и потерпел 3 поражения.

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-berdy-ev-spetsialist-mirovogo-urovnya-on-smozhet-rabotat-v-lyubom-chempionate-esli-zahochet/
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ФК Сочи
Курбан Бердыев
Рауль Рианчо
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