Рианчо: «Промес — лучший игрок РПЛ. Он бьется за спартаковскую эмблему, а не ради миллионов евро»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил форму нападающего красно-белых Квинси Промеса в текущем сезоне.

«Промес проводит отличный сезон. Он — лучший игрок Премьер-лиги. Многие сомневались после его возвращения в «Спартак», но только не я. Сразу понимал, что Квинси принесет огромную пользу красно-белым и во второй раз. Один журналист как-то мне сказал, что Промес приехал в Россию за деньгами. Считаю, что это не так. Промес бьется за спартаковскую эмблему, а не ради миллионов евро», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 31-летний голландец провел 17 матчей в РПЛ, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт Промеса с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.

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