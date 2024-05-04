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Сегодня, 20:37

Рианчо заступился за Карпина: «Мостовому нехорошо критиковать коллегу, приводя мало аргументов»

Зарина Халимхонова
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Испанский специалист Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику Александра Мостового в адрес главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Ранее экс-хавбек сборной России назвал Карпина средним тренером и отметил, что не удивлен вылету его команды из Кубка страны.

«Валерий знает, как тренировать, умеет руководить и готов хорошо выполнять свою работу. Мостовому нехорошо критиковать, приводя мало аргументов. Нехорошо критиковать коллегу!» — сказал Рианчо «СЭ».

Карпин возглавляет «Ростов» с 2022 года, также он тренировал клуб с 2017 по 2021 год. Ранее специалист дважды становился серебряным призером чемпионата России со «Спартаком».

С 2021-го Карпин является главным тренером сборной России.

Александр Мостовой
Валерий Карпин
Рауль Рианчо
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