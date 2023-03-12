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Сегодня, 22:10

Рианчо: «Промесу не хватило времени для адаптации в «Севилье»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос, почему форвард красно-белых Квинси Промес не смог проявить себя в «Севилье».

«100 голов за «Спартак» — это отличное достижение, конечно. Чего не хватило Промесу в «Севилье»? Думаю, что времени на адаптации. Он очень плохо встраивался в команду и в жизнь на новом месте, как казалось со стороны», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Промес провел в «Севилье» всего 1 сезон-2018/19, в котором сыграл 33 матча в ла лиге и забил 2 гола. Летом 2019 года Квинси покинул испанский клуб и перешел в «Аякс».

В матче 19-го тура РПЛ с «Факелом» Промес забил свои 100-й и 101-й голы за «Спартак».

Источник: РБ Спорт
Квинси Промес
ФК Севилья
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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