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Сегодня, 12:45

Рианчо: «Россия всегда была одной из сильнейших команд Европы. Нынешняя ситуация вредит потенциалу российских команд»

Зарина Халимхонова
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» перспективы российского футбола в условиях отстранения от международных соревнований.

«Россия всегда была одной из сильнейших команд Европы. Но нынешняя ситуация вредит развитию потенциала российских команд. Отсутствие конкуренции с великими европейскими командами мешает сборной России развиваться», — сказал Рианчо «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Футбол
Рауль Рианчо
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