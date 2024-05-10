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Сегодня, 10:55

Рианчо: «Семак — большой российский тренер, ему уже не нужно ничего доказывать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Конечно, Семак — большой российский тренер. Ему уже не нужно выигрывать чемпионат России, чтобы люди это поняли. Сергею ничего не нужно доказывать, он это уже давно сделал», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Семак работает главным тренером сине-бело-голубых с лета 2018 года. Под его руководством «Зенит» выиграл 5 чемпионских титулов подряд.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. У «Краснодара», занимающего второе место, — 50 очков. Столько же очков набрало «Динамо», расположившееся на третьей строчке.

Источник: РБ Спорт
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
Рауль Рианчо
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