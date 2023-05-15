КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

15 мая, 20:49

Рианчо: «Клотет заслужит огромное уважение, если останется в «Торпедо» и вернет команду в РПЛ»

Рианчо поделился мнением о работе Клотета в московском «Торпедо»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о работе своего соотечественника Жозепа Клотета в московском «Торпедо».

«Конечно, пока рано судить о работе Клотета в «Торпедо» — прошло слишком мало времени. Надо учитывать тот факт, что все воспитанники испанской тренерской школы — сильные теоретики. Возможно, философия тренера не подошла футболистам. Но если команда изначально находилась в плохом состоянии, то за это время тренер не смог бы ничего поменять. Клотет заслужит огромное уважение, если останется в «Торпедо» и вернет команду в РПЛ. Это будет очень красивая история», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

46-летний Жозеп Клотет стал главным тренером «Торпедо» в конце марта 2023 года. При нем автозаводцы потерпели 6 поражений и одержали 1 победу в 7 матчах РПЛ.

В 27 туре чемпионата России «Торпедо» проиграло ЦСКА со счетом 0:3 и досрочно вылетело из Российской Премьер-Лиги.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-klotet-zasluzhit-ogromnoe-uvazhenie-esli-ostanetsya-v-torpedo-i-vernet-komandu-v-rpl/
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
Рауль Рианчо
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Абаскаля заверил, что тренер точно останется в «Спартаке» на следующий сезон

Агент Тюкавина заявил, что найдет своему клиенту новый клуб, если он будет не нужен «Динамо»