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Сегодня, 10:31

Рианчо: «Спартаку» придется потратить 15-20 миллиона евро, чтобы заменить Промеса»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал ситуацию с нападающим команды Квинси Промесом.

«Промес был лучшим игроком РПЛ. Чтобы его заменить, красно-белые должны купить футболиста, который сразу же будет претендовать на звание сильнейшего игрока Лиги. «Спартаку» придется потратить 15-20 миллионов евро, чтобы осуществить такой трансфер», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В феврале 2024 года Промес был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком». Нидерландца поместили под стражу за то, что он попал в ДТП и скрылся с места происшествия.

Позднее Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, которого на родине приговорили суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам — за нападение на двоюродного брата и контрабанду наркотиков.

Источник: РБ Спорт
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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