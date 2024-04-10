Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:31

Рианчо: «В Испании не хватает россиян, также скучаю по метро»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер «Рубина» и «Спартака» Рауль Рианчо объяснил, почему скучает по России.

«Хорошие вещи есть везде, и мы должны наслаждаться тем, что есть в каждой стране. Испания — первая страна в мире по продолжительности жизни! Здесь у нас много качеств, но и много трудностей, и в России есть свои проблемы. В Испании мне не хватает российских людей. Также я скучаю по московскому метро. Возможно, оно лучшее в мире», — цитирует Рианчо Sport24.

Рианчо работал в «Рубине» с 2009 по 2014 год и в «Спартаке» в 2018-м. Под его руководством красно-белые сыграли 6 матчей — три в чемпионате России (ничья и два поражения), один в Кубке России (победа) и два — в Лиге Европы (победа и ничья).

Источник: Sport24
Футбол
Рауль Рианчо
3
Обсудить
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новиков: «Чалову нужно выкладываться на полную, чтобы продать себя в Европу»

Билялетдинов: «Педро надолго в «Зените» не задержится»