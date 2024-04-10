Рианчо: «В Испании не хватает россиян, также скучаю по метро»

Бывший тренер «Рубина» и «Спартака» Рауль Рианчо объяснил, почему скучает по России.

«Хорошие вещи есть везде, и мы должны наслаждаться тем, что есть в каждой стране. Испания — первая страна в мире по продолжительности жизни! Здесь у нас много качеств, но и много трудностей, и в России есть свои проблемы. В Испании мне не хватает российских людей. Также я скучаю по московскому метро. Возможно, оно лучшее в мире», — цитирует Рианчо Sport24.

Рианчо работал в «Рубине» с 2009 по 2014 год и в «Спартаке» в 2018-м. Под его руководством красно-белые сыграли 6 матчей — три в чемпионате России (ничья и два поражения), один в Кубке России (победа) и два — в Лиге Европы (победа и ничья).