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Сегодня, 13:35

Рианчо: «Думаю, в будущем Абаскаль может стать главным тренером сборной Испании»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал назначение Луиса де ла Фуэнте новым главным тренером сборной Испании. Он считает, что Гильермо Абаскаль, который сейчас работает в московской команде, может в будущем времени возглавить испанскую национальную команду.

«Сборная Испании назначила Луиса де ла Фуэнте на пост главного тренера. Не знаю, как он проявит себя в будущем, но хотелось бы видеть в сборных молодых специалистов. Думаю, в будущем на пост наставника нашей национальной команды может претендовать и Гильермо Абаскаль. У этого специалиста огромный потенциал», — приводит слова Рианчо Sport24.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера РПЛ — «Зенита» на 6 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-24-riancho-dumayu-v-budushchem-na-post-glavnogo-trenera-sbornoy-ispanii-mozhet-pretendovat-i-abaskal
Сборная Испании по футболу
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Рауль Рианчо
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