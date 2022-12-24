Рианчо: «Думаю, в будущем Абаскаль может стать главным тренером сборной Испании»

Сегодня, 13:35
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал назначение Луиса де ла Фуэнте новым главным тренером сборной Испании. Он считает, что Гильермо Абаскаль, который сейчас работает в московской команде, может в будущем времени возглавить испанскую национальную команду.
«Сборная Испании назначила Луиса де ла Фуэнте на пост главного тренера. Не знаю, как он проявит себя в будущем, но хотелось бы видеть в сборных молодых специалистов. Думаю, в будущем на пост наставника нашей национальной команды может претендовать и Гильермо Абаскаль. У этого специалиста огромный потенциал», — приводит слова Рианчо Sport24.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера РПЛ — «Зенита» на 6 очков.