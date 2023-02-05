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Рауль Рианчо: «Ни один клуб из РПЛ не смог бы играть в чемпионате Англии — было бы максимум 5 побед в сезоне»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что ни один из клубов РПЛ не смог бы заиграть в чемпионате Англии.

«Английская премьер-лига — один из трех самых сложных чемпионатов в мире. В российском чемпионате не такая большая конкуренция, ни один клуб из этой лиги не смог бы играть в АПЛ. Думаю, за весь сезон у российского клуба в Англии было бы максимум 5 побед, а все остальные игры — поражения. Команды, которые выходят в финал еврокубков, как правило, выступают в очень сложных чемпионатах. А российская премьер-лига — не сильный чемпионат, мягко говоря», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка. «Спартак» идет вторым с 36 очками. На третьем месте расположился «Ростов» (35 очков).

В чемпионате Англии на данный момент первое место занимает «Арсенал» (50 очков). «Манчестер Сити» — второй (45), «Манчестер Юнайтед» — третий (42).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-ni-odin-klub-rpl-ne-smog-by-igrat-v-apl-by-lo-by-maksimum-5-pobed-v-sezone/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
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Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Футбол
РПЛ
Рауль Рианчо
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