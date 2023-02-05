Сегодня, 18:15
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что ни один из клубов РПЛ не смог бы заиграть в чемпионате Англии.
«Английская премьер-лига — один из трех самых сложных чемпионатов в мире. В российском чемпионате не такая большая конкуренция, ни один клуб из этой лиги не смог бы играть в АПЛ. Думаю, за весь сезон у российского клуба в Англии было бы максимум 5 побед, а все остальные игры — поражения. Команды, которые выходят в финал еврокубков, как правило, выступают в очень сложных чемпионатах. А российская премьер-лига — не сильный чемпионат, мягко говоря», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.
По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка. «Спартак» идет вторым с 36 очками. На третьем месте расположился «Ростов» (35 очков).
В чемпионате Англии на данный момент первое место занимает «Арсенал» (50 очков). «Манчестер Сити» — второй (45), «Манчестер Юнайтед» — третий (42).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования