Рауль Рианчо — о чемпионском коридоре для «Зенита»: «Со стороны спартаковцев это был бы джентльменский поступок»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос, должны ли спартаковцы организовать чемпионский коридор для «Зенита» в случае досрочной победы петербургского клуба в сезоне-2022/2023.

«Нет ничего унизительного в том, чтобы организовать чемпионский коридор победителю — наоборот, это очень благородно. Это просто уважение к сопернику, ничего больше. А уважение — это важнейший принцип спорта. Со стороны игроков «Спартака» это был бы джентльменский поступок», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

7 мая «Спартак» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом» в рамках 26-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.