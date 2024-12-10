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Сегодня, 16:56

Рауль Рианчо считает, что у Соболева может начаться депрессия из-за неудач

Камила Абдурахманова
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал об Александре Соболеве.

«На Соболева оказывалось большое психологическое давление с момента его перехода в «Зенит». Наверное, Александру нужно больше времени на адаптацию в новом клубе.

Могут ли у него возникнуть психологические проблемы из-за отсутствия голов? У Соболева может начаться депрессия из-за неудач. Но тут все зависит от игрока. Это индивидуально — каждый человек по-разному справляется с трудностями», — сказал Рианчо «РБ Спорт».

В сезоне -2024/25 РПЛ 27-летний нападающий не совершил результативных действий. В Кубке России футболист забил два мяча и отдал голевую передачу. По итогам первой части сезона «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, уступая первую строчку «Краснодару».

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
ФК Зенит
Рауль Рианчо
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