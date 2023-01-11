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Сегодня, 11:57

Рауль Рианчо считает, что у «Зенита» нет админресурса и помощи со стороны РФС

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о «Зените» и его достижениях. 

«Я считаю, что у «Зенита» нет помощи со стороны РФС или «Газпрома», который якобы может повлиять на выигранные ими награды. То, что вы называете админресурсом — полный бред, у них его нет, так думают только глупые люди. «Зенит» достиг всего этого честным трудом.

На сегодняшний день «Зенит» — лучшая команда в России с современным и актуальным тренером. Для молодых европейцев «Зенит» — самая успешная команда в России на данный момент. Они больше на слуху в Европе, чем «Спартак», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-u-zenita-net-adminresursa-tak-dumayut-tol-ko-glupy-e-lyudi/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Рауль Рианчо
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