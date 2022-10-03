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Сегодня, 17:41

Рауль Рианчо считает, что возвращение Промеса в «Спартак» сделало московский клуб сильнее

Алина Савинова

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, что он думает о полузащитнике московского клуба Квинси Промесе.

«Квинси Промес — хороший футболист, игрок топ-уровня. В этом сезоне он может стать лучшим бомбардиром РПЛ, если продолжит так играть. Время показало, что возвращение в «Спартак» было верным решением с его стороны и со стороны клуба. С ним «Спартак» намного сильнее», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 года. В 2018 году красно-белые продали полузащитника «Севилью», из которой он через год перешел в «Аякс». В 2021 году 30-летний футболист вернулся в московский клуб.

После 11 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. На данный момент Промес идет первым в списке бомбардиров РПЛ (9 голов).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-vremya-pokazalo-chto-vozvrashhenie-promesa-vernoe-reshenie-s-nim-spartak-namnogo-sil-nee/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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