Рауль Рианчо считает, что возвращение Промеса в «Спартак» сделало московский клуб сильнее

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, что он думает о полузащитнике московского клуба Квинси Промесе.

«Квинси Промес — хороший футболист, игрок топ-уровня. В этом сезоне он может стать лучшим бомбардиром РПЛ, если продолжит так играть. Время показало, что возвращение в «Спартак» было верным решением с его стороны и со стороны клуба. С ним «Спартак» намного сильнее», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 года. В 2018 году красно-белые продали полузащитника «Севилью», из которой он через год перешел в «Аякс». В 2021 году 30-летний футболист вернулся в московский клуб.

После 11 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. На данный момент Промес идет первым в списке бомбардиров РПЛ (9 голов).