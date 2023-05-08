Рауль Рианчо: «Говорить о памятнике Семаку странно, он недостоин такого величия»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не заслуживает памятника у стадиона за пятое подряд чемпионство с сине-бело-голубыми.

«Заслуживает ли Сергей Семак памятника у стадиона за пять чемпионств подряд? На мой взгляд, памятники ставят людям за выдающиеся достижения. В случае «Зенита» это победа в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Но Семак с «Зенитом» пока не смог добиться больших успехов на международном уровне. Так что говорить о памятнике Семаку странно, он недостоин такого величия», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.