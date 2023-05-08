КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:21

Рауль Рианчо: «Говорить о памятнике Семаку странно, он недостоин такого величия»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не заслуживает памятника у стадиона за пятое подряд чемпионство с сине-бело-голубыми.

«Заслуживает ли Сергей Семак памятника у стадиона за пять чемпионств подряд? На мой взгляд, памятники ставят людям за выдающиеся достижения. В случае «Зенита» это победа в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Но Семак с «Зенитом» пока не смог добиться больших успехов на международном уровне. Так что говорить о памятнике Семаку странно, он недостоин такого величия», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-semak-nedostoin-pamyatnika-u-stadiona-esli-by-zenit-vy-igral-ligu-chempionov-to-da/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
4
12
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Байден распорядился приспустить флаги в связи с инцидентом в Техасе
Telegraph узнала о причинах пересмотра Киевом планов по контрнаступлению
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: золотой матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры
Стало известно, когда пройдет чемпионский парад «Зенита»
Главный тренер «Оренбурга» Личка: «Мы никогда не будем гоняться за «Зенитом» и «Спартаком»
Малафеев — о возможном уходе бразильцев из «Зенита»: «Незаменимых не бывает»
Игнатьев считает, что Семак мог бы тренировать сборную России
Бакаев поделился эмоциями после чемпионства «Зенита»
«Зенит» опубликовал речь Семака в чемпионской раздевалке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терюшков предложил переименовать «Химки» в «Новатор»

«Зенит» опубликовал речь Семака в чемпионской раздевалке