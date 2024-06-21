Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:38

Нетфуллин: «Талалаев — мой первый детский тренер, с тех пор его требования не менялись»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин считает бывшего главного тренера команды Андрея Талалаева главным специалистом в карьере.

«По прошествию времени могу сказать, что это у нас с Талалаевым уже третье совместное место работы. А, нет, четвертое. Андрей Викторович — мой первый детский тренер, дважды пересекались в «Химках» и разок в «Торпедо». Требования спустя столько лет никак не изменились, мне комфортно работать при Талалаеве.

Хороший пример был на игре в Хабаровске, когда установку на игру провел Хосонов. Тот случай на моей памяти не первый, такое уже происходило в «Химках» в 2018 году», — цитирует Metaratings.ru Нетфуллина.

Источник: https://metaratings.ru/news/netfullin-talalaev-moi-pervyi-detskii-trener-s-tekh-por-ego-trebovaniya-ne-menyalis-374918/
Андрей Талалаев
Футбол
ФК Химки
0
Читайте также
Таблоиды считают, что роман Беллингема с известной моделью сфабрикован
МОК заменил фото с Садулаевым на обложке олимпийского турнира по борьбе
Как прошел визит Путина в КНДР и Вьетнам. Детали
Андронов – в СКА, 70 млн Мальцеву от «Спартака» и возвращение чемпиона в Омск. Главные трансферные новости КХЛ на 20 июня
Российские военные впервые применили ФАБ-3000 с УМПК в зоне СВО
Умер канадский актер Дональд Сазерленд
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Кузьмичев: «Антон Миранчук рассматривает варианты с европейскими клубами»