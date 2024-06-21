Нетфуллин: «Талалаев — мой первый детский тренер, с тех пор его требования не менялись»

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин считает бывшего главного тренера команды Андрея Талалаева главным специалистом в карьере.

«По прошествию времени могу сказать, что это у нас с Талалаевым уже третье совместное место работы. А, нет, четвертое. Андрей Викторович — мой первый детский тренер, дважды пересекались в «Химках» и разок в «Торпедо». Требования спустя столько лет никак не изменились, мне комфортно работать при Талалаеве.

Хороший пример был на игре в Хабаровске, когда установку на игру провел Хосонов. Тот случай на моей памяти не первый, такое уже происходило в «Химках» в 2018 году», — цитирует Metaratings.ru Нетфуллина.