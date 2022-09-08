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8 сентября, 11:41

Рай Влут: «О переезде в Россию советовался с Квинси Промесом»

Рай Влут рассказал, что на его решение стать игроком «Урала» повлиял Промес
Виктория Кравченко
Рай Влут.
Фото Global Look Press

Новичок «Урала» Рай Влут рассказал, что прежде чем перейти в российский клуб, он советовался по этому поводу с нидерландским хавбеком «Спартака» Квинси Промесом.

«Я общался с Квинси Промесом, сейчас он играет за «Спартак». Звонил ему несколько дней назад, и он очень положительно отзывался о чемпионате России. Он считает, что это очень сильная лига, с хорошими командами.

После чемпионата мира все стадионы очень красивые. Он сказал, что Екатеринбург очень красивый город. Разговор с ним не ключевой фактор, но он поспособствовал принятию решения переехать в Россию», — цитирует Влута пресс-служба «Урала».

Уральский клуб объявил о заключении контракта с нападающим Раем Влутом вчера, 7 сентября.

27-летний нидерландец подписал соглашение сроком на 2,5 года. Футболист будет выступать за команду из Екатеринбурга под 20-м номером.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Рай Влут
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