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Сегодня, 19:48

«РБ Спорт»: Джикия должен восстановиться до 1 мая

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия должен вернуться в строй до 1 мая, сообщает «РБ Спорт».

Ранее 30-летний капитан красно-белых не попал в заявку команды на московское дерби против ЦСКА в перенесенном 21-м туре РПЛ. В «Спартаке» сообщили, что у защитника микроповреждение.

По информации источника, Джикия получил травму еще до матча с «Ростовом» (5:1) в 25-м туре РПЛ.

В текущем сезоне Джикия провел за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах. Его контракт с командой рассчитан до лета этого года.

Источник: «РБ Спорт»
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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