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Сегодня, 16:53

«РБ Спорт»: Джикия может перейти в «Краснодар»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Футболист "Спартака" Георгий Джикия.
Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия может перейти в «Краснодар», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, краснодарский клуб не ведет никаких переговоров со «Спартаком» по поводу Джикии, но готов рассмотреть его кадидатуру в случае прехода в другой клуб защитника южан Хуниора Алонсо.

Ранее Диего Серрати, агент Алонсо, прокомментировал информацию, что прагваец может перейти в «Васко Да Гама» за 1,5 миллиона евро.

Контракт 30-летнего Джикии с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне защитник провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах и результативными действиями не отметился.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
Хуниор Алонсо
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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