«РБ Спорт»: Федотов возглавит «Рубин», в ЦСКА его сменит Игнашевич

Как сообщает «РБ Спорт», по окончании сезона-2023/24 главный тренер ЦСКА Владимир Федотов может возглавить «Рубин».

По информации источника, в столице Татарстана не собираются продолжать сотрудничество с Рашидом Рахимовым, чей контракт истекает летом.

Соглашение Федотова с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2024/25. Однако пока команда не показывает желаемых результатов. В РПЛ армейцы давно не борются за чемпионство, а в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России красно-синие уступили «Зениту».

Одной из кандитатур на место Федотова в ЦСКА может стать главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич, который вывел свою команду в суперфинал FONBET Кубка России.

«Рубин» под руководством Рахимова после 28 туров занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, всего на 1 очко отставая от идущих шестыми армейцев.