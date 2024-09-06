«РБ Спорт»: Уткин пройдет медосмотр в «Хатайспоре»

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин в ближайшее время может перейти в «Хатайспор», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, сегодня хавбек отправится на медосмотр. После этого 24-летний россиянин перейдет в турецкий клуб на правах аренды с правом выкупа.

Контракт Уткина с «Ростовом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Хавбек играет за «Ростов» с 2022 года и провел за клуб 73 матча, забил 4 гола и сделал 17 результативных передач.