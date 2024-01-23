«РБ Спорт»: Коваленко находится в шорт-листах «Спартака», «Локомотива» и «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко заинтересовал московские клубы, утверждает «РБ Спорт».

По информации источника, 20-летний хавбек находится в шорт-листах у «Спартака», «Локомотива» и «Динамо». Кроме того, «Сочи» готов взять игрока в аренду до конца сезона.

Отмечается, что Коваленко, несмотря на недовольство своим игровым временем, пока рассчитывает продолжить выступать за «Зенит».

Полузащитник перешел в «Зенит» из «Сочи» летом прошлого года. В текущем сезоне он провел за сине-бело-голубых 11 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.