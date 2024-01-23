Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:00

«РБ Спорт»: Коваленко находится в шорт-листах «Спартака», «Локомотива» и «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко заинтересовал московские клубы, утверждает «РБ Спорт».

По информации источника, 20-летний хавбек находится в шорт-листах у «Спартака», «Локомотива» и «Динамо». Кроме того, «Сочи» готов взять игрока в аренду до конца сезона.

Отмечается, что Коваленко, несмотря на недовольство своим игровым временем, пока рассчитывает продолжить выступать за «Зенит».

Полузащитник перешел в «Зенит» из «Сочи» летом прошлого года. В текущем сезоне он провел за сине-бело-голубых 11 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Александр Коваленко
1
Обсудить
Читайте также
Медведев рассказал о выступлении на Australian Open 2024
Журнал Sports Illustrated оказался под угрозой закрытия
Министр обороны ФРГ призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией
Рядовой Трофимов выявил и вынудил отступить группу диверсантов ВСУ
Зеленский предложил лишать гражданства получивших паспорт РФ украинцев
Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Гбамбле может покинуть «Ахмат»