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Сегодня, 17:57

«РБ Спорт»: «Краснодар» готов отпустить Тормену этой зимой

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Краснодар» готов расстаться с защитником команды Витором Торменой, сообщает «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что «Трабзонспор» предложил за защитника 3 миллиона евро.

По данным источника, руководство клуба не против отпустить 28-летнего игрока, если предложат условия, устраивающие «Краснодар». Сам игрок не против перехода в клуб из Трабзона.

Бразилец перешел в «Краснодар» в 2023 году. В нынешнем сезоне Тормена провел за «быков» 22 матча во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
Витор Тормена
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