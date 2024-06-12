«РБ Спорт»: «Краснодар» готов предложить 2 миллиона евро за Козлова

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов все еще может перейти в «Краснодар».

По данным источника, «быки» готовы увеличить свое предложение до 2 миллионов евро плюс кого-то из игроков. В «Балтике» пока ответа не дали. Самому Козлову вариант с «Краснодаром» нравится.

Ранее сообщалось, что «Зенит» намерен активировать опцию выкупа Козлова у «Балтики».

19-летний футболист является воспитанником сине-бело-голубых. В минувшем сезоне Козлов сыграл 15 матчей за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с калининградцами рассчитан до лета 2028 года.