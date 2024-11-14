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Сегодня, 10:41

«РБ Спорт»: Николай Ларин покинет «Крылья Советов»

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Николай Ларин будет отправлен в отставку с поста советника руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола, сообщает «РБ Спорт».

Причиной скорого ухода 51-летнего специалиста из самарского клуба стала его связь с агентской группой Павла Андреева и лоббирование его интересов.

Ранее «СЭ» сообщал о возможном назначении Михаила Крамера на пост руководителя развития молодежного футбола в «Крыльях Советов». В данный момент 39-летний специалист работает в «Динамо».

После 15 туров в нынешнем сезоне РПЛ самарцы с 12 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Крылья Советов (Самара)
Николай Ларин

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