«РБ Спорт»: Николай Ларин покинет «Крылья Советов»

Николай Ларин будет отправлен в отставку с поста советника руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола, сообщает «РБ Спорт».

Причиной скорого ухода 51-летнего специалиста из самарского клуба стала его связь с агентской группой Павла Андреева и лоббирование его интересов.

Ранее «СЭ» сообщал о возможном назначении Михаила Крамера на пост руководителя развития молодежного футбола в «Крыльях Советов». В данный момент 39-летний специалист работает в «Динамо».

После 15 туров в нынешнем сезоне РПЛ самарцы с 12 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.