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Сегодня, 15:58

«РБ Спорт»: Писарский может покинуть «Крылья Советов»

Алина Савинова
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский с высокой долей вероятности покинет самарский клуб, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 28-летний футболист не проходит в состав «Крыльев», а тренерский штаб команды на него не рассчитывает. На данный момент агенты форварда занимаются поиском вариантов для продажи или аренды с правом выкупа.

27-летний нападающий перешел в «Крылья Советов» 5 января 2023 года. По данным портала Tranfermarkt, самарцы заплатили «Оренбургу» 1,35 миллиона евро.

В минувшем сезоне нападающий провел 18 матчей в РПЛ, в которых отметился 3 голами, и принял участие в 4 играх в FONBET Кубке России, где забил один мяч.

Источник: РБ Спорт
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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