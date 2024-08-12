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Сегодня, 22:39

«РБ Спорт»: РФС, РПЛ и «Факел» ждут информации от Воронежской области по возможному переносу игр

Виктория Кравченко
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Руководители РФС, РПЛ и «Факела» рассматривают возможный перенос ближайших домашних матчей воронежской команды из-за ситуации в регионе, сообщает «РБ Спорт».

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на данный момент в регионе приостановлены проведения массовых мероприятий из соображений безопасности.

По данным источника, в клубе не знают, касается ли это распоряжение игр команды в чемпионате и Кубке России, поэтому в РФС, РПЛ и клубе ждут официальных документов от властей области.

В случае запрета буду рассмотрены варианты: обмен кругами между клубами или перенос игры на другие даты, так и проведение матча без зрителей или на резервном стадионе.

ФК Факел (Воронеж)
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