«РБ Спорт»: РФС, РПЛ и «Факел» ждут информации от Воронежской области по возможному переносу игр

Руководители РФС, РПЛ и «Факела» рассматривают возможный перенос ближайших домашних матчей воронежской команды из-за ситуации в регионе, сообщает «РБ Спорт».

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на данный момент в регионе приостановлены проведения массовых мероприятий из соображений безопасности.

По данным источника, в клубе не знают, касается ли это распоряжение игр команды в чемпионате и Кубке России, поэтому в РФС, РПЛ и клубе ждут официальных документов от властей области.

В случае запрета буду рассмотрены варианты: обмен кругами между клубами или перенос игры на другие даты, так и проведение матча без зрителей или на резервном стадионе.