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Сегодня, 17:36

«РБ Спорт»: «Ростов» согласовал трансфер полузащитника «Левски» Роналдо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вингер «Левски» Роналдо Сезар Соарес дос Сантос близок к переходу в «Ростов», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, переговоры между клубами находятся в завершающей стадии. Сумма трансфера составит 2 миллиона евро. 23-летний бразилец подпишет контракт до 2028 года.

Роналдо выступает за «Левски» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за болгарский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,4 миллиона евро.

«Ростов» (21 очко) занимает десятое место в РПЛ после 18 туров.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Левски
ФК Ростов
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