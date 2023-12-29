«РБ Спорт»: «Ростов» согласовал трансфер полузащитника «Левски» Роналдо

Вингер «Левски» Роналдо Сезар Соарес дос Сантос близок к переходу в «Ростов», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, переговоры между клубами находятся в завершающей стадии. Сумма трансфера составит 2 миллиона евро. 23-летний бразилец подпишет контракт до 2028 года.

Роналдо выступает за «Левски» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за болгарский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,4 миллиона евро.

«Ростов» (21 очко) занимает десятое место в РПЛ после 18 туров.