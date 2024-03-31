«РБ Спорт»: руководство «Спартака» посетило Великое освящение храма рядом со стадионом

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын и генеральный директор Олег Малышев посетили Великое освящение храма святого равноапостольного князя Владимира, сообщает «РБ Спорт».

Храм находится примерно в километре от стадиона «Спартака».

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль перед матчем с «Уралом» (0:0) в 22-м туре РПЛ заявил, что Бог подсказывает ему стартовый состав команды.

После ничьей с «Уралом» красно-белые с 32 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.