«РБ Спорт»: руководство «Спартака» посетило Великое освящение храма рядом со стадионом

Сегодня, 14:40
Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын и генеральный директор Олег Малышев посетили Великое освящение храма святого равноапостольного князя Владимира, сообщает «РБ Спорт».
Храм находится примерно в километре от стадиона «Спартака».
Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль перед матчем с «Уралом» (0:0) в 22-м туре РПЛ заявил, что Бог подсказывает ему стартовый состав команды.
После ничьей с «Уралом» красно-белые с 32 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.