«РБ Спорт»: С 1 января стадион «Спартака» сменит название на «Лукойл Арена»

Домашний стадион «Спартака» с нового года сменит название, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, стадион будет переименован в «Лукойл Арену». В конце года у «Спартака» истекает соглашение с брендом «Открытие банк», в честь которого сейчас назван стадион.

«Спартак» с 16 очками занимает четвертое место в РПЛ после 9 туров. В следующем матче красно-белые на выезде сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 1 октября.

Кроме того, «Спартак» набрал 12 очков в 4 матчах групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф.