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Сегодня, 19:17

«РБ Спорт»: Сафонов в ближайшие дни подпишет 5-летний контракт с «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов станет игроком «ПСЖ», утверждает «РБ Спорт».

По информации источника, 25-летний россиянин в ближайшие дни отправится на медосмотр и подпишет 5-летний контракт с парижским клубом. Ожидается, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

22 мая появилась информация о том, что «ПСЖ» близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу 25-летнего российского голкипера.

В завершившемся сезоне Сафонов провел за «Краснодар» 30 матчей в РПЛ, пропустил 27 мячей и 11 раз отыграл на ноль

Источник: «РБ Спорт»
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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