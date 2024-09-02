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Сегодня, 15:10

«РБ Спорт»: Соболев согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Зенит»

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Нападающий Александр Соболев отказался от части зарплаты в «Зените» ради трансфера в Санкт-Петербург, сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, форвард будет получать в клубе около 2 миллионов евро в год с учетом бонусов. Соболев согласился пойти на понижение заработка, поскольку «Спартак» отказывался продавать нападающего за 8 миллионов евро. В итоге часть его зарплаты покрыла разницу между изначальной и итоговой суммами сделки.

Соболев официально перешел из «Спартака» в «Зенит» 30 августа. С командой Александр начнет тренироваться 4 сентября. Ранее «РИА Новости» сообщили, что зарплата нападающего в новом клубе составит 2,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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