«РБ Спорт»: «Спартак» подал документы для оформления новой рабочей визы Промесу

«Спартак» подал документы для оформления новой рабочей визы нападающему Квинси Промесу, сообщает «РБ Спорт».

Срок действия старой визы истек вместе с действием контракта 32-летнего голландца.

14 февраля Окружной суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. Однако позже его дело о ДТП в Дубае было закрыто.

Промес вернулся в московский клуб с 2021 года. В предыдущем сезоне он провел за «Спартак» 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.