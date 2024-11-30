«РБ Спорт»: сумма отступных за Угальде для российских клубов — 80 миллионов евро

Фиксированная сумма выкупа для клубов РПЛ, прописанная в контракте форварда «Спартака» Манфреда Угальде, составляет 80 миллионов евро. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее ряд СМИ сообщал, что отступные за 22-летнего костариканца для европейских клубов утсановлены в размере 30 миллионов евро.

Также утверждалось, что за игроком следят скауты иностранных клубов — в частности, английских «Кристал Пэлас», «Брайтона», «Борнмута» и «Брентфорда».

Угальде перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» зимой 2024 года. Трансфер обошелся красно-белым в 13 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету нападающего 13 голов и 2 голевые передачи за 19 матчей во всех турнирах. Контракт Угальде с московским клубом рассчитан до лета 2028 года.