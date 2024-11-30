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Сегодня, 16:15

«РБ Спорт»: сумма отступных за Угальде для российских клубов — 80 миллионов евро

Владислав Маслов
Корреспондент
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Фиксированная сумма выкупа для клубов РПЛ, прописанная в контракте форварда «Спартака» Манфреда Угальде, составляет 80 миллионов евро. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее ряд СМИ сообщал, что отступные за 22-летнего костариканца для европейских клубов утсановлены в размере 30 миллионов евро.

Также утверждалось, что за игроком следят скауты иностранных клубов — в частности, английских «Кристал Пэлас», «Брайтона», «Борнмута» и «Брентфорда».

Угальде перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» зимой 2024 года. Трансфер обошелся красно-белым в 13 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету нападающего 13 голов и 2 голевые передачи за 19 матчей во всех турнирах. Контракт Угальде с московским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Джон Кордоба и&nbsp;Руслан Литвинов в&nbsp;матче 12-го тура РПЛ &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo; (0:3) в&nbsp;Москве. Кордоба vs Угальде, Сперцян vs Барко, Агкацев vs Максименко. Чем ответит «Спартак» «Краснодару» за 0:3 в Тушине?

Источник: РБ Спорт
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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