«РБ Спорт»: высказывание Слуцкого рассмотрит комитет по этике РФС

Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцком о журналисте, сообщает «РБ Спорт».

После матча «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) в 4-м туре РПЛ форвард железнодорожников Артем Дзюба угрожал «засунуть в одно место телефон» журналисту Виталию Бородину в ответ на вопрос о своей результативности.

КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно. Комментируя инцидент, Слуцкий в эфире «Коммент Шоу» назвал Бородина «19-летним дебилом».