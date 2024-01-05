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Сегодня, 18:04

«РБ Спорт»: «Ювентус» готов приобрести Сперцяна летом 2024 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Ювентус» все еще интересуется трансфером полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сам футболист сосредоточен на игре в «Краснодаре», чтобы помочь клубу хорошо выступить во второй части сезона. Отмечается, что «Ювентус» общался с представителями игрока еще в декабре, но дальнейшие переговоры продолжатся ближе к лету. В итальянском клубе высоко оценивают Сперцяна и рассматривают его как подходящий вариант для усиления команды.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата России, набрав 38 очков в 18 встречах. Сперцян участвовал во всех матчах первой половины РПЛ, забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yuventus-gotov-priobresti-spertsyana-letom-2024-goda/
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ювентус
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