«РБ Спорт»: «Ювентус» готов приобрести Сперцяна летом 2024 года

«Ювентус» все еще интересуется трансфером полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сам футболист сосредоточен на игре в «Краснодаре», чтобы помочь клубу хорошо выступить во второй части сезона. Отмечается, что «Ювентус» общался с представителями игрока еще в декабре, но дальнейшие переговоры продолжатся ближе к лету. В итальянском клубе высоко оценивают Сперцяна и рассматривают его как подходящий вариант для усиления команды.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата России, набрав 38 очков в 18 встречах. Сперцян участвовал во всех матчах первой половины РПЛ, забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи.