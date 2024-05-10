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Сегодня, 11:16

«РБ Спорт»: «Зенит» интересуется защитником «Краснодара» Волковым

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Волков.
Фото ФК «Краснодар»
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Защитник «Краснодара» Сергей Волков может продолжить карьеру в «Зените», утверждает «РБ Спорт».

По информации источника, клуб уже контактировал со стороной 21-летнего игрока, но пока не делал официального предложения «Краснодару».

Волков является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне он провел за команду 28 матчей во всех турнирах и отличился 3 голевыми передачами. Контракт защитника с «быками» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Сергей Волков
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