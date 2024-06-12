Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:40

«РБ Спорт»: «Зенит» намерен активировать опцию выкупа Козлова у «Балтики»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Зенит» планирует договориться с полузащитником Данилой Козловым и активировать опцию выкупа его трансфера у «Балтики», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, сине-бело-голубые имеют опцию выкупа 19-летнего футболиста за 60 миллионов рублей. Предложение «Краснодара», которое получила «Балтика» (речь идет о сумме около 100 миллионов рублей), калининградский клуб пока не устраивает.

Козлов является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне полузащитник сыграл 15 матчей за «Балтику» во всех турнираз, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с калининградцами рассчитан до лета 2028 года.

Евгений Латышонок, Аббосбек Файзуллаев, Данила Козлов. Латышонок, Файзуллаев, Козлов и еще семь открытий российского сезона
Источник: РБ Спорт
ФК Балтика
ФК Зенит
6
Обсудить
Читайте также
В группе D на Евро-2024 сыграют Франция, Нидерланды, Австрия и Польша
Фанаты «Валенсии» получили по 8 месяцев тюрьмы за расистские оскорбления Винисиуса
Второго фигуранта дела генерала Попова обвинили в мошенничестве
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Гладков сообщил о противопехотных минах ВСУ у границ Белгородской области
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Латышонок — верный выбор «Зенита». Но будет ли он основным вратарем?
Источник: «Спартак» интересуется вратарем сборной Ирана Бейранвандом
«РБ Спорт»: «Рубин» проявляет интерес к Нигматуллину
Медведев — о переговорах с «Бешикташем»: «Мы не комментируем процессы, мы освещаем результаты»
Источник: «Зенит» начал официальные переговоры о переходе Зайнутдинова
«Динамо» решает вратарский вопрос с помощью Лунева. Шунин не побьет рекорд клуба?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Севикян: «Уход из «Пари НН» стал для меня выходом из зоны комфорта»

Севикян о Станковиче: «Требовательный, голодный до побед, вспыльчивый»