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Сегодня, 10:46

«РБ Спорт»: «Жирона» не делала предложения о трансфере Сперцяна

Руслан Минаев
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«Жирона» не делала предложения о переходе хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что полузащитник с высокой долей вероятности продолжит выступления в клубе, так как у «быков» нет ни одного предложения о трансфере 23-летнего армянина.

15 июня Metaratings утверждал, что «Жирона» связывалась со Сперцяном.

В минувшем сезоне хавбек провел 33 матча, забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Эдуард Сперцян
ФК Жирона
ФК Краснодар
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