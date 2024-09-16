РБК: Дюков выставит свою кандидатуру на выборы главы РФС

Президент РФС Александр Дюков вновь планирует выставить свою кандидатуру на пост главы футбольной организации в 2025 году, сообщает РБК со ссылкой на окружение российского менеджера.

По информации источника, Дюков лично принял такое решение. Он намерен продолжить выстраивание системы российского футбола и постепенно выводить РФС из международной изоляции.

Также отмечается, что ведущие спонсоры РФС готовы продлить контракт с организацией при условии, что Дюков сохранит свой пост. Некоторые корпорации не хотят продолжать финансирование РФС, если его главой станет другой человек.

Дюков возглавляет Российский футбольный союз с февраля 2019 года. В 2021-м он был единогласно переизбран на новый 4-летний срок.