«РБК Спорт»: Дмитрий Яковлев станет председателем совета директоров «Крыльев Советов»

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев станет председателем совета директоров «Крыльев Советов», сообщает «РБК Спорт».

По данным источника, совет директоров запланирован на 10 января. На нем будут обсуждаться административные назначения в руководстве клуба. Новым председателя совета директоров будет выбран Дмитрий Яковлев.

Яковлев является руководителем администрации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Ранее он работал в команде бывшего главы Тульской области Алексея Дюмина. В 2019 году Яковлев был помощником Дюмина по развитию спорта, а через два года получил должность министра спорта Тульской области.

26 ноября Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.