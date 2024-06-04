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Сегодня, 11:03

РБК: «Зенит» провел предварительные переговоры с агентом Соболева

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» провел предварительные переговоры с агентом нападающего «Спартака» Александра Соболева Павлом Андреевым на предмет возможного перехода его клиента, сообщает РБК.

По информации источника, сине-бело-голубые ищут игрока для усиления атаки. Официального запроса о покупке 27-летнего россиянин в «Спартак» пока не поступало.

Сообщается, что в контракте Соболева прописана сумма отступных для российских клубов в размере 30 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 нападающий сыграл за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Источник: РБК
Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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