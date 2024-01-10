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Сегодня, 09:55

Реабилитолог считает восстановление экс-игрока «Уфы» Сысуева самым трудным в карьере

Виктория Кравченко
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Реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова рассказала, какой случай был самым сложным в ее практике.

«Мне вспоминается случай с Дмитрием Сысуевым. Многие называли его хрустальным и ранее, а уже после моего прихода в «Уфу» он повредил мышечно-сухожильный переход прямой мышцы бедра. В этом месте был разрыв. Он прошел реабилитацию, но вновь «сломался», когда уже был готов возвращаться в общую группу. В этот раз возникли проблемы с икроножной мышцей. Мы продолжили работать, и в скором времени он присоединился к коллективу. И как потом отмечали поклонники «Уфы», впоследствии гораздо реже оказывался в лазарете. Не знаю, записывать это на свой счёт или нет (смеется)», — заявила Смирнова RT.

Сысуев выступал в «Уфе» с 2016 по 2021 год. За это время он провел 99 матчей и забил 10 голов за команду.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники набрали 31 очко за 18 туров.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1255941-reabilitolog-vosstanovlenie-ufa-sysuev
Дмитрий Сысуев
ФК Локомотив (Москва)
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