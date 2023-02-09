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Сегодня, 09:49

Источник: «Реал» предложит «Зениту» 40 миллионов евро за Ренана

Виталий Косик
Корреспондент
Роберт Ренан.
Фото Global Look Press
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«Реал» планирует предложить «Зениту» 40 миллионов евро за защитника Роберта Ренана, сообщает Jovem Pan Esportes.

По информации источника, руководство мадридского клуба следит за футболистом на протяжении всего молодежного чемпионата Южной Америки и планирует сделать предложение по его завершению.

Бразильский защитник перешел в питерскую команду 10 января бесплатно в рамках обмена с «Коринтиансом» на нападающего Юри Алберто.

В текущем сезоне Ренан сыграл за бразильскую команду 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 2 миллиона евро.

Футбол
ФК Зенит
ФК Реал
Роберт Ренан
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