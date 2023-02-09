Источник: «Реал» предложит «Зениту» 40 миллионов евро за Ренана

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«Реал» планирует предложить «Зениту» 40 миллионов евро за защитника Роберта Ренана, сообщает Jovem Pan Esportes.
По информации источника, руководство мадридского клуба следит за футболистом на протяжении всего молодежного чемпионата Южной Америки и планирует сделать предложение по его завершению.
Бразильский защитник перешел в питерскую команду 10 января бесплатно в рамках обмена с «Коринтиансом» на нападающего Юри Алберто.
В текущем сезоне Ренан сыграл за бразильскую команду 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 2 миллиона евро.