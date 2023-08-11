Mundo Deportivo: «Реал Сосьедад» договорился с Захаряном о личном контракте и предлагает «Динамо» 12 миллионов евро

«Реал Сосьедад» договорился с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном об условиях личного контракта, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, баскский клуб предлагает бело-голубым 12 миллионов плюс бонусы за 20-летнего хавбека.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересованы «ПСВ», «Лацио» и «Страсбур». «Динамо» хочет получить за игрока 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.

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