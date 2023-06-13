«Реал Сосьедад» готов предложить за трансфер Тикнизяна 2 миллиона евро

«Реал Сосьедад» готов предложить за переход защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна два миллиона евро. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Локомотив» не готов отпускать защитника за такую сумму.

Ранее сообщалось, что испанский клуб активно следит за игроком, однако пока не делал официальных предложений московской команде.

Тикнизян играет в составе «Локомотива» с 2021 года. В минувшем сезоне 24-летний защитник провел 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 5 голов и отметился 5 результативными передачами.

«Реал Сосьедад» занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам сезона-2022/23.