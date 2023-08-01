«Реал Сосьедад» возобновил интерес к защитнику «Локомотива» Тикнизяну

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«Реал Сосьедад» продолжает интересоваться защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, московский клуб отверг предложение немецкого «Вердера» в размере 2,5 миллиона евро.
10 июня Metaratings.ru сообщал, что футболист находится в шорт-листе «Реал Сосьедада». Клуб на тот момент готов был заплатить за защитника 2 миллиона евро.
В этом сезоне 24-летний футболист провел 2 матча в команде, забив 3 гола в чемпионате России. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.