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Сегодня, 16:20

«Реал Сосьедад» возобновил интерес к защитнику «Локомотива» Тикнизяну

Виктория Кравченко
Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Реал Сосьедад» продолжает интересоваться защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, московский клуб отверг предложение немецкого «Вердера» в размере 2,5 миллиона евро.

10 июня Metaratings.ru сообщал, что футболист находится в шорт-листе «Реал Сосьедада». Клуб на тот момент готов был заплатить за защитника 2 миллиона евро.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 2 матча в команде, забив 3 гола в чемпионате России. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/real-sosedad-vozobnovil-interes-k-futbolistu-lokomotiva-tiknizyanu-270656/
Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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