«Реал Сосьедад» возобновил интерес к защитнику «Локомотива» Тикнизяну

«Реал Сосьедад» продолжает интересоваться защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, московский клуб отверг предложение немецкого «Вердера» в размере 2,5 миллиона евро.

10 июня Metaratings.ru сообщал, что футболист находится в шорт-листе «Реал Сосьедада». Клуб на тот момент готов был заплатить за защитника 2 миллиона евро.