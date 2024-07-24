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Сегодня, 18:33

Ребко: «Спартаку» нужно точно знать, кем можно будет заменить Соболева»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Алексей Ребко поделился мнением о возможном переходе форварда Александра Соболева в «Зенит».

«Нужно ли продавать Соболева? Если «Спартак» считает его лидером команды, то продавать такого футболиста прямому конкуренту — это идти против себя же. Но если и осуществлять такие продажи, то нужно точно знать, кем можно заменить Соболева. В таком случае уже сейчас нужно вести работу по приглашению футболиста, который сможет играть не хуже.

Соболев якобы хочет перейти в «Зенит»? Если спортсмен хочет играть в более сильной команде, то такое желание, конечно, у него может возникнуть», — приводит слова Ребко «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что «Спартак» отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок с первой командой.

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Алексей Ребко
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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