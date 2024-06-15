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Сегодня, 10:55

Ребров пожелал удачи Сафонову в «ПСЖ»

Алина Савинова
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Бывший вратарь московского «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о переходе голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Классно, что наши ребята уезжают в европейские клубы. И при этом довольно известные за пределами топ-чемпионатов. А тут еще и вратарь, что круче вдвойне! Хочется, чтобы все получилось, а дальше свои силы в ведущих лигах попробовали и другие лучшие российские футболисты. Успехов, Матвей!» — написал Ребров в своем Telegram-канале.

В пятницу, 14 июня, парижане объявили о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В сезоне-2023/24 он провел 30 игр за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 11 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности.

Источник: https://t.me/ArtemGenn/75
Артем Ребров
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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